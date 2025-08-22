В Офисе Президента планируют кадровые изменения – там будут работать ветераны и военные
Предусматривается более широкое привлечение военных и ветеранов к работе во всех подразделениях
Про инициативу реформирования структуры ведомства заявил Глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.
По его словам, в составе ОП большую долю составят военные с подтвержденным боевым опытом и ветераны войны.
"Сегодня я предложил Президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения", – написал Ермак в соцсетях.
Он подчеркнул, что это предложение поддержал президент Владимир Зеленский.
Руководитель ОП подчеркнул, что люди с фронтовым опытом имеют высокий уровень дисциплины, ответственности и братства:
"Они не ищут оправданий, они ищут решение как добиться результата".
Ермак привел пример своего заместителя, полковника Павла Палисы, ранее командовавшего 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".
"Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность - для него это значит оставаться верным себе и стране", - отметил он.
По словам главы ОП, привлечение ветеранов к государственной службе является справедливым и необходимым шагом. Подобная практика, по его мнению, должна распространяться и в бизнесе, ИТ и культурной сфере.
"Это делает систему более сильной и справедливой".
Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не рассматривает возможность уступок по своим территориям. Тогда он подчеркнул, что требования РФ об отводе войск из Донецкой и Луганской областей Киев отвергает.