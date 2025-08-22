09:35  22 августа
22 августа 2025, 10:17

В Офисе Президента планируют кадровые изменения – там будут работать ветераны и военные

22 августа 2025, 10:17
Фото: иллюстративное
Предусматривается более широкое привлечение военных и ветеранов к работе во всех подразделениях

Про инициативу реформирования структуры ведомства заявил Глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

По его словам, в составе ОП большую долю составят военные с подтвержденным боевым опытом и ветераны войны.

"Сегодня я предложил Президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения", – написал Ермак в соцсетях.

Он подчеркнул, что это предложение поддержал президент Владимир Зеленский.

Руководитель ОП подчеркнул, что люди с фронтовым опытом имеют высокий уровень дисциплины, ответственности и братства:

"Они не ищут оправданий, они ищут решение как добиться результата".

Ермак привел пример своего заместителя, полковника Павла Палисы, ранее командовавшего 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

"Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность - для него это значит оставаться верным себе и стране", - отметил он.

По словам главы ОП, привлечение ветеранов к государственной службе является справедливым и необходимым шагом. Подобная практика, по его мнению, должна распространяться и в бизнесе, ИТ и культурной сфере.

"Это делает систему более сильной и справедливой".

Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина не рассматривает возможность уступок по своим территориям. Тогда он подчеркнул, что требования РФ об отводе войск из Донецкой и Луганской областей Киев отвергает.

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
