Фото: иллюстративное

Предусматривается более широкое привлечение военных и ветеранов к работе во всех подразделениях

Про инициативу реформирования структуры ведомства заявил Глава Офиса президента Андрей Ермак, передает RegioNews.

По его словам, в составе ОП большую долю составят военные с подтвержденным боевым опытом и ветераны войны.

"Сегодня я предложил Президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенное количество работников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения", – написал Ермак в соцсетях.

Он подчеркнул, что это предложение поддержал президент Владимир Зеленский.

Руководитель ОП подчеркнул, что люди с фронтовым опытом имеют высокий уровень дисциплины, ответственности и братства:

"Они не ищут оправданий, они ищут решение как добиться результата".

Ермак привел пример своего заместителя, полковника Павла Палисы, ранее командовавшего 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр".

"Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность - для него это значит оставаться верным себе и стране", - отметил он.

По словам главы ОП, привлечение ветеранов к государственной службе является справедливым и необходимым шагом. Подобная практика, по его мнению, должна распространяться и в бизнесе, ИТ и культурной сфере.

"Это делает систему более сильной и справедливой".

