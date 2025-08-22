Трамп обіцяє "дуже важливе рішення" щодо РФ і України
Президент США Дональд Трамп анонсував, що через два тижні прийме "дуже важливе рішення" щодо Росії та України
Як повідомляє RegioNews, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.
"Я думаю, за два тижні я зрозумію ставлення Росії, і, чесно кажучи, України (до переговорів, - ред.). Потрібні двоє", – заявив він.
Коли журналісти попросили Трампа уточнити, що саме він зробить, коли спливуть два тижні, американський президент заявив, що це буде "дуже важливе рішення".
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів". Про це він сказав в інтервʼю американському радіоведучому Тодду Старнесу.
