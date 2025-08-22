18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 22:40

Трамп обіцяє "дуже важливе рішення" щодо РФ і України

22 серпня 2025, 22:40
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп анонсував, що через два тижні прийме "дуже важливе рішення" щодо Росії та України

Як повідомляє RegioNews, про це Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

"Я думаю, за два тижні я зрозумію ставлення Росії, і, чесно кажучи, України (до переговорів, - ред.). Потрібні двоє", – заявив він.

Коли журналісти попросили Трампа уточнити, що саме він зробить, коли спливуть два тижні, американський президент заявив, що це буде "дуже важливе рішення".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп очікує, що зможе оцінити можливість досягнення миру в Україні "протягом двох тижнів". Про це він сказав в інтервʼю американському радіоведучому Тодду Старнесу.

Дональд Трамп США РФ Україна політика війна
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
