Трамп дал две недели на разрешение ситуации в Украине
Президент США Дональд Трамп ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель"
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.
В интервью американскому радиоведущему Тодду Старнесу американский лидер заявил, что полномасштабная агрессия России против Украины – это "ужасная война, хуже всего, что было со времен Второй мировой войны".
На вопрос, удастся ли достичь мира в Украине, Трамп ответил, что даст знать, "скажем, в течение двух недель".
"А после этого, возможно, придется сменить тактику. Но посмотрим", – добавил президент США.
Напомним, во время встречи Зеленского и Трампа в Вашингтоне разместили большую карту Украины. На карте были обозначены оккупированные Россией территории.
