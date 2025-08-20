03:40  20 августа
20 августа 2025, 02:40

Путину доверять нельзя: в ЕС хотят продолжить давление на российскую экономику

20 августа 2025, 02:40
Иллюстративное фото
Высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас отметила, что среди лидеров ЕС чувствуется единство. Она отметила, что на Путина нельзя полагаться, а потому гарантии безопасности для Украины должны быть надежными.

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

Кая Каллас отметила, что нельзя полагаться на российского диктатора по выполнению обязательств. Поэтому гарантии безопасности должны быть настолько сильны, чтобы можно было сдержать РФ от повторного нападения.

Представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас также добавила, что ЕС продолжит оказывать давление на российскую экономику. По ее словам, следующий пакет санкций должен быть готов уже к сентябрю.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

В издании Politico, анализируя эту встречу, отметили, что это было единением Запада. Также отмечали, что это был "очень плохой день для Путина".

19 августа 2025
