фото: BBC

Президент России Владимир Путин пока не готов проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и, вероятно, не планирует этого делать в ближайшем будущем

Об этом говорится в публикации CNN, передает RegioNews.

Российская пропаганда продолжает характеризовать Зеленского как "марионетку Запада". Несмотря на обсуждение нового раунда переговоров в Стамбуле, Кремль может отправить туда не самого Путина, а делегацию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым.

В понедельник в Белом доме достигли предварительной договоренности о возможной двусторонней встрече лидеров Украины и России. По словам Ушакова, рассматривался вопрос повышения уровня представителей обеих сторон на переговорах, однако конкретные детали об участии самих президентов не сообщали. Лавров в своем интервью государственному телевидению РФ подчеркнул, что любые контакты высокого уровня нуждаются в тщательной подготовке, что на практике означает отсутствие готовности Кремля соглашаться на встречу на самом высоком уровне.

Эксперты отмечают, что позиция Кремля продолжает оставаться жесткой. Путин по-прежнему подчеркивал, что Украина является "неотъемлемой частью исторического и культурного пространства России", а признание независимости части украинской территории привело к конфликту. По словам Ориси Луцевич из Chatham House, любая возможная встреча потребует от Путина значительного пересмотра риторики по поводу Зеленского, что может быть сложным во внутриполитическом контексте.

В настоящее время переговоры остаются в стадии планирования. Эксперты отмечают, что Москва может пытаться привлечь США к поддержке своего видения урегулирования, одновременно выдвигая Украине дополнительные условия. Как отметила Татьяна Станова из Карнеги Центра, Россия, вероятно, будет осторожна, чтобы избежать ситуации, когда встреча с Зеленским завершится отказом Украины удовлетворить ее ключевые требования.

