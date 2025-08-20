12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 18:16

Путин не готов встречаться с Зеленским сейчас и в будущем, - CNN

20 августа 2025, 18:16
Читайте також українською мовою
фото: BBC
Читайте також
українською мовою

Президент России Владимир Путин пока не готов проводить встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и, вероятно, не планирует этого делать в ближайшем будущем

Об этом говорится в публикации CNN, передает RegioNews.

Российская пропаганда продолжает характеризовать Зеленского как "марионетку Запада". Несмотря на обсуждение нового раунда переговоров в Стамбуле, Кремль может отправить туда не самого Путина, а делегацию во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым.

В понедельник в Белом доме достигли предварительной договоренности о возможной двусторонней встрече лидеров Украины и России. По словам Ушакова, рассматривался вопрос повышения уровня представителей обеих сторон на переговорах, однако конкретные детали об участии самих президентов не сообщали. Лавров в своем интервью государственному телевидению РФ подчеркнул, что любые контакты высокого уровня нуждаются в тщательной подготовке, что на практике означает отсутствие готовности Кремля соглашаться на встречу на самом высоком уровне.

Эксперты отмечают, что позиция Кремля продолжает оставаться жесткой. Путин по-прежнему подчеркивал, что Украина является "неотъемлемой частью исторического и культурного пространства России", а признание независимости части украинской территории привело к конфликту. По словам Ориси Луцевич из Chatham House, любая возможная встреча потребует от Путина значительного пересмотра риторики по поводу Зеленского, что может быть сложным во внутриполитическом контексте.

В настоящее время переговоры остаются в стадии планирования. Эксперты отмечают, что Москва может пытаться привлечь США к поддержке своего видения урегулирования, одновременно выдвигая Украине дополнительные условия. Как отметила Татьяна Станова из Карнеги Центра, Россия, вероятно, будет осторожна, чтобы избежать ситуации, когда встреча с Зеленским завершится отказом Украины удовлетворить ее ключевые требования.

Ранее сообщалось, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о недопустимости уступок России по Донбассу. Он сравнил возможную передачу региона с отказом США от одного из своих штатов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Кремль переговоры Зеленский Путин Стамбул мирные переговоры
Путину доверять нельзя: в ЕС хотят продолжить давление на российскую экономику
20 августа 2025, 02:40
Госсекретарь США возглавил рабочую комиссию по гарантиям безопасности для Украины - СМИ
20 августа 2025, 01:40
Путин согласился на потенциальную встречу с Владимиром Зеленским, – сенатор США Марко Рубио
19 августа 2025, 14:08
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Украине заработала электронная очередь в ТЦК
20 августа 2025, 19:05
В Харьковской области состоится онлайн-встреча властей и бизнеса
20 августа 2025, 19:00
Политравмы и ушибы: в Ровенской области автомобиль сбил 33-летнюю женщину на "зебре"
20 августа 2025, 18:52
Невакцинированных детей могут не допустить к обучению в школах
20 августа 2025, 18:50
Правоохранители задержали жителя Одессы, который незаконно переправлял мужчин в Молдову
20 августа 2025, 18:39
На Волыни правоохранителя будут судить за организацию незаконного пересечения границы
20 августа 2025, 18:35
Безуглой запретили посещать заседание парламента
20 августа 2025, 18:29
1 сентября стартует учебный год 2025-2026: какой формат обучения ждать
20 августа 2025, 17:51
Польша не будет отправлять свои войска в Украину
20 августа 2025, 17:49
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »