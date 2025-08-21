Фото: YouTube

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв висловився щодо присутності НАТО в Україні. За його словами, РФ не підтримає таку ідею

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що він звертається до "безмозкого галльського півня". Можливо, він натякає на президента Франції Еммануеля Макрона. Медведєв заявив, що той підтримує ідею відправлення військ на територію України.

"Було чітко заявлено: НІЯКИХ військ НАТО як миротворців. Росія не прийме таких "гарантій безпеки". Але охриплий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника", - каже колишній президент РФ.

Нагадаємо, раніше у CNN говорили про те, що російський диктатор Путін зараз не готовий до зустрічі з президентом України Зеленським, і не планує це робити найближчим часом. Припускають, що на нові переговори Кремль може відправити делегацію на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та помічником президента Юрієм Ушаковим.