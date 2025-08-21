12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 00:50

У Путіна висловились проти військ НАТО в Україні

21 серпня 2025, 00:50
Читайте также на русском языке
Фото: YouTube
Читайте также
на русском языке

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв висловився щодо присутності НАТО в Україні. За його словами, РФ не підтримає таку ідею

Про це повідомляє "Європейська правда", передає RegioNews.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв заявив, що він звертається до "безмозкого галльського півня". Можливо, він натякає на президента Франції Еммануеля Макрона. Медведєв заявив, що той підтримує ідею відправлення військ на територію України.

"Було чітко заявлено: НІЯКИХ військ НАТО як миротворців. Росія не прийме таких "гарантій безпеки". Але охриплий, жалюгідний птах продовжує кукурікати, щоб довести, що він король курника", - каже колишній президент РФ.

Нагадаємо, раніше у CNN говорили про те, що російський диктатор Путін зараз не готовий до зустрічі з президентом України Зеленським, і не планує це робити найближчим часом. Припускають, що на нові переговори Кремль може відправити делегацію на чолі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та помічником президента Юрієм Ушаковим.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перемовини Україна США РФ
Польща не відправлятиме свої війська в Україну
20 серпня 2025, 17:49
Путіну довіряти не можна: у ЄС хочуть продовжити тиск на російську економіку
20 серпня 2025, 02:40
Держсекретар США очолив робочі комісію щодо гарантій безпеки для України - ЗМІ
20 серпня 2025, 01:40
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
"Говорив, що він - найбільша зірка": продюсер розповів, як Олег Винник боявся нападів у перші дні повномасштабної війни
21 серпня 2025, 02:50
Британія наклала санкції на крипто-мережі, які працюють з РФ
21 серпня 2025, 02:30
Стало відомо, які гарантії безпеки Італія пропонує для України
21 серпня 2025, 02:00
Співачка Солоха народила сина
21 серпня 2025, 01:40
Ведуча Лідія Таран зізналась, чи спілкується з колишнім чоловіком, який виїхав з України
21 серпня 2025, 01:20
У Запоріжжі цілий двір у центрі став сміттєзвалищем
21 серпня 2025, 00:30
У світі зростає ціна на каву: що стало причиною
20 серпня 2025, 23:55
В Україні знову подорожчають: чому це відбувається
20 серпня 2025, 23:45
У Дніпрі судили "Супермаму" за невиконання батьківських обов'язків
20 серпня 2025, 23:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »