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Недавно народный депутат Марьяна Безугла обвинила музыканта в "фейковой службе". Теперь Тарас Тополя ответил на эту критику оригинальным способом

Об этом Тарас Тополь написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам певца, после того, как в результате обстрела повредилась его квартира, он и его жена Елена получали много просьб от поклонников относительно номера карты. Однако артист отметил, что он скорее сгорит от стыда, чем объявит сбор средств на ремонт своего жилья.

Однако он отметил, что есть более важное дело - "помочь Народной избраннице с лечением". Фронтмен группы "Антитела" опубликовал ссылку на "банке" с целью "На психиатра Марьяне".

"Присоединяйтесь, не будьте равнодушны, проявите чуткость и милосердие к человеку, пишущему законы в такие бурные времена, к человеку, за которого в свое время проголосовала целая Оболонь", - пишет Тарас.

Он также добавил, что если Марьяна Безугла не примет эту помощь, то деньги пойдут на поддержку детей военных 130 Батальона ТРО, в котором, по мнению депутата, он и его коллеги (Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь) пиарились.

Напомним, во время ночных обстрелов Киева квартира Тараса Тополи пострадала. По его словам, внутри все разбито, остались только стены. На новость отреагировала народная депутатка.

Марьяна Безуглая обвинила музыканта в "фейковой службе". Она заявила, что Тополь мобилизовался "для картинки" и выпустил песню "Фортеця Бахмут" по заказу.