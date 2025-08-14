АРМА получило нового руководителя

фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) возглавила Ярослава Максименко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на АРМА.

В четверг, 14 августа, Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев представил коллективу Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Ярославу Максименко как временно исполняющий обязанности Председателя Агентства.

"Ярослав Максименко имеет большой опыт работы с санкционными активами и хорошо понимает, как работает система управления арестованным имуществом", - сообщил Соболев.

До назначения в АРМА Максименко занимала должность директора департамента политики собственности и санкций Министерства экономики Украины, координировала формирование и реализацию санкционной политики, включая управление подсанкционными активами. Также она была одним из ключевых разработчиков и координаторов корпоративной реформы государственного сектора, а также участвовала во внедрении реформ в сфере прозрачной продажи и управления активами (ProZorro, ProZorro.Продажи).

Напомним, в конце июля тогдашняя глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума написала заявление об уходе с должности.