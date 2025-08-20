Безуглій заборонили відвідувати засідання парламенту

фото: Марʼяна Безугла / Facebook

Комітет Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи проголосував за недопуск Марʼяни Безуглої до засідання парламенту

Як передає RegioNews, про це повідомив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"З третього разу Регламентний Комітет все ж таки проголосував мою постанову про вилучення Марʼяни Безуглої з засідання Верховної Ради….за системне порушення регламенту та антисоціальну поведінку", – повідомив він.

Железняк додав, що сама Безугла на засідання комітету не з'явилася.

Нагадаємо, фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя оголосив про збір коштів на психіатра Мар'яні Безуглій. Перед цим Мар'яна Безугла звинуватила музиканта у "фейковій службі" в ЗСУ.