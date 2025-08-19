Генсек НАТО заявив про нові гарантії безпеки для України після зустрічі у США

Фото: Офіс Президента

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання членства України в Альянсі наразі не розглядається, проте активно обговорюються варіанти безпекових гарантій

Про це пише Reuters із посиланням на слова Генсека в ефірі телеканалу Fox News, передає RegioNews.

"США і деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція НАТО... полягає в тому, що для України існує незворотній шлях до НАТО", – зазначив Рютте.

За його словами, зараз обговорюються не питання членства, а гарантії безпеки, схожі на дію статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону країн-членів.

Рютте підкреслив, що йдеться не лише про гарантії від Альянсу – Україна після завершення війни зможе укладати двосторонні безпекові угоди з окремими державами.

"Подібні домовленості існують, наприклад, між США та Японією чи Південною Кореєю. Зараз триває координація з європейськими та неєвропейськими партнерами, щоб напрацювати подібні гарантії для України", – пояснив він.

Водночас Рютте наголосив, що найсильнішою гарантією безпеки України залишається сильна власна армія.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом.

Після переговорів український президент підтвердив, що РФ запропонувала зустріч із Путіним. За його словами, Київ готовий до них у будь-якому форматів для того, щоб обговорити питання територій.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Україна не має віддавати Донбас Росії, порівнявши таку ідею з відмовою США від одного зі своїх штатів.

