08:59  19 серпня
Жарти зі зброєю: у Франківську поліція зупинила авто через підозрілий предмет
07:58  19 серпня
На Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок: є постраждалі
07:55  19 серпня
Убив і сам зателефонував у поліцію: на Житомирщині судитимуть 19-річного хлопця
19 серпня 2025, 09:47

Генсек НАТО заявив про нові гарантії безпеки для України після зустрічі у США

19 серпня 2025, 09:47
Фото: Офіс Президента
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання членства України в Альянсі наразі не розглядається, проте активно обговорюються варіанти безпекових гарантій

Про це пише Reuters із посиланням на слова Генсека в ефірі телеканалу Fox News, передає RegioNews.

"США і деякі інші країни заявили, що вони проти членства України в НАТО. Офіційна позиція НАТО... полягає в тому, що для України існує незворотній шлях до НАТО", – зазначив Рютте.

За його словами, зараз обговорюються не питання членства, а гарантії безпеки, схожі на дію статті 5 Північноатлантичного договору, яка передбачає колективну оборону країн-членів.

Рютте підкреслив, що йдеться не лише про гарантії від Альянсу – Україна після завершення війни зможе укладати двосторонні безпекові угоди з окремими державами.

"Подібні домовленості існують, наприклад, між США та Японією чи Південною Кореєю. Зараз триває координація з європейськими та неєвропейськими партнерами, щоб напрацювати подібні гарантії для України", – пояснив він.

Водночас Рютте наголосив, що найсильнішою гарантією безпеки України залишається сильна власна армія.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом.

Після переговорів український президент підтвердив, що РФ запропонувала зустріч із Путіним. За його словами, Київ готовий до них у будь-якому форматів для того, щоб обговорити питання територій.

Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що Україна не має віддавати Донбас Росії, порівнявши таку ідею з відмовою США від одного зі своїх штатів.

19 серпня 2025
Димова хмара після масованого удару в Кременчуці поширюється на південь країни
19 серпня 2025, 11:40
Нарвали без дозволу персики сусіда: на Чернігівщині засудили чоловіка, який катував двох дітей
19 серпня 2025, 11:26
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
19 серпня 2025, 11:20
В Україні спостерігається зростання COVID-19: понад 3 500 нових випадків за останній тиждень
19 серпня 2025, 11:14
Росія атакувала Україну 280 повітряними цілями: скільки збила ППО
19 серпня 2025, 10:58
На Черкащині сталася бійка між 17-річним підлітком та чоловіком
19 серпня 2025, 10:56
33-річний житель Кам’янського району засуджений до 10 років за вбивство знайомого
19 серпня 2025, 10:46
У Кременчуці після атаки виявили нерозірвані касетні боєприпаси
19 серпня 2025, 10:45
В Україні збільшили запаси вакцини проти сказу: як захиститися від смертельної хвороби
19 серпня 2025, 10:39
"Квиток" за кордон за $6 тисяч: у Запоріжжі викрили схему втечі від мобілізації
19 серпня 2025, 10:37
