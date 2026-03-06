В Сумской области судили агента РФ, который готовил покушение на офицеров

Фото: СБУ

По доказательной базе контрразведки и следователей Службы безопасности был осужден агент ФСБ, задержанный в ноябре 2022 года на приграничных Сумщинах. Стал известно, как его наказали

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина вместе с сообщником готовил диверсии против офицеров Сил спецопераций ВСУ, выполнявших боевые задания на северо-восточном направлении. Известно, что они пытались отследить места, где находятся украинские военные.

После этого агент получил от россиян координаты схрона, где должен был забрать боевые гранаты и противотанковые мины для диверсий. СБУ задержали его у хранилища с боеприпасами.

Известно, что завербовали мужчину, когда он публиковал прокремлевские комментарии в чатах телеграмм-каналов. Затем он привлек к этому знакомому, с которым вместе они шпионили за украинскими военными.

Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ и Нацполиция предотвратили теракт в центре Харькова. Задержан 16-летний агент российской военной разведки, который готовил взрыв в многоэтажном доме.