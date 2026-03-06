В Житомирской области парень заплатил за аренду квартиры, которой не существовало

Фото: Нацполиция

В Житомирской области 21-летнего парня обманули мошенники. Это случилось, когда он искал жилье

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

21-летний парень обратился в полицию. Он рассказал, что искал квартиру из-за популярной интернет-платформы. Когда он выбрал один из вариантов, начал переписываться с владельцем. "Собственник" жилья был готов сдать квартиру, но попросил подписку.

Парень перечислил 11 тысяч гривен на указанный счет. Однако сразу после этого владелец квартиры перестал выходить на связь.

"Онлайн-объявления с хорошими фотографиями, выгодной ценой и даже предоставленные копии "документов владельцев" – все это вызывает доверие у потенциальных арендаторов. Однако часто далее следует просьба внести аванс еще до осмотра помещения. Подобное условие может свидетельствовать о том, что вас пытаются обмануть", - говорят в полиции.

Напомним, ранее мошенники выманили 40 тысяч гривен у жителя Тернопольщины под предлогом участия в несуществующей программе.