Хотели продуктивности: певица Алина Гросу рассказала, за что ее наказывали родители

Певица Алина Гросу на сцене с самого детства. Вместе с популярностью были и сложности

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Алины Гросу, она была почти ангельским ребёнком. Однако родители все равно часто ее наказывали. Они ведь хотели высокой производительности. Наругать ее могли за то, если она что-то делает не на концерте, или капризничает во время репетиций.

Также певица вспоминает, что некоторые школы не хотели ее принимать, считая, что "к звезде нужно другое отношение". Это иногда думали и дети, и учителя. Артистка признается, что это она в детстве ненавидела.

Звездной болезни, говорит Алина Гросу, у нее не было. Теперь артистка хочет беречь своего сына от пристрастного отношения.

Напомним, ранее Алина Гросу рассекретила пол первенца в музыкальном клипе. Она и ее любимый ждут мальчика. При этом артистка скрывает имя и лицо своего мужа.

