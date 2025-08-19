Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне подарил американскому лидеру Дональду Трампу клюшку для гольфа от украинского военного

Об этом говорится на сайте президента Украины, передает RegioNews .

Клюшку Зеленскому передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев, потерявший ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая собратьев. Гольф стал для Константина частью реабилитации и помог восстановить равновесие – физическое и эмоциональное. Глава государства также показал видео, в котором Константин Картавцев обращается с просьбой к главе США помочь Украине закончить войну справедливым и продолжительным миром.

Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому защитнику.

Также американский президент подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

После встречи с Трампом и европейскими лидерами Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным.