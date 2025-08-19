Зеленский подарил Трампу клюшку для гольфа, а тот ему – ключи от Белого дома
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне подарил американскому лидеру Дональду Трампу клюшку для гольфа от украинского военного
Об этом говорится на сайте президента Украины, передает RegioNews.
Клюшку Зеленскому передал младший сержант ВСУ Константин Картавцев, потерявший ногу в первые месяцы полномасштабного российского вторжения, спасая собратьев. Гольф стал для Константина частью реабилитации и помог восстановить равновесие – физическое и эмоциональное. Глава государства также показал видео, в котором Константин Картавцев обращается с просьбой к главе США помочь Украине закончить войну справедливым и продолжительным миром.
Трамп принял подарок и записал видео с благодарностью украинскому защитнику.
Также американский президент подарил Зеленскому символические ключи от Белого дома.
Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.
После встречи с Трампом и европейскими лидерами Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным.