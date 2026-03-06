18:33  06 марта
На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
06 марта 2026, 23:15

В Украине рухнули цены на популярный овощ

06 марта 2026, 23:15
Иллюстративное фото
Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

В Украине из-за начала активных продаж из хранилищ подешевела морковь. На этой неделе в среднем фермеры предлагают морковь по ценам 8-14 гривен за килограмм. Это на 11% дешевле, если сравнивать с прошлой неделей.

По словам производителей, цены падают, в частности, из-за роста предложения моркови среднего и низкого качества. При этом имеющие запасы моркови высокого качества и условия для хранения часто прекращают продажи в ожидании более выгодных ценников.

Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас морковь уже дешевле на 64%.

Напомним, что также килограмм репчатого лука "прибавил" в стоимости с 5 – 7 до 6 – 8 гривен. Огурцы дорожают уже вторую неделю подряд: в этот раз цена выросла со 130-180 до 135-180 гривен за килограмм.

