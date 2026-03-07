18:33  06 марта
07 марта 2026, 01:30

Певица SKYLERR призналась, за сколько хотели купить ночь с ней

07 марта 2026, 01:30
Фото из открытых источников
Певица SKYLERR призналась, что у нее был опыт непристойных предложений от мужчин. Она рассказала о том, как это было

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам артистки, один из таких инцидентов произошел в 2023 году на закрытом частном мероприятии. Тогда к ней подошел мужчина и сказал, чтобы она провела с ним ночь, а он заплатил бы 60 тысяч долларов. Певица отказалась, но наглость "поклонника" ее удивила.

Также SKYLERR чуть не продали в Египте. Это случилось, когда ей было всего 15 лет, и она была на отдыхе. Местные мужчины подошли к маме и предлагали официальный выкуп. За брак с девушкой местные предлагали калым в тысячу верблюдов. На тот момент это было эквивалентно примерно миллиону гривен.

Справка . SKYLERR (Валерия Кудрявец) – украинская певица, автор песен, финалистка Национального отбора на Евровидение в 2024 году. Сейчас активно выпускает сольные песни. Среди самых известных хитов "Вечорниці", "Ліфт", "Люби мене".

