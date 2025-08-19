08:59  19 августа
19 августа 2025, 07:39

Украина не должна уступать Донбасс в переговорах с РФ, – Мерц

19 августа 2025, 07:39
Фото: ОП
Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Украина не должна отдавать Донбасс России, сравнив такую идею с отказом США от одного из своих штатов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на The Guardian.

Мерц подчеркнул, что навязывать Украине территориальные уступки нельзя.

"Требование России, чтобы Киев отказался от свободных частей Донбасса, если говорить откровенно, отвечает предложению, чтобы США отказались от Флориды", – заявил Мерц журналистам на брифинге по итогам переговоров в Белом доме.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии убежден, что сейчас происходят важные события для завершения войны в Украине. При этом он сомневается в Путине.

Также напомним, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным. По словам президента Украины, Киев готов к переговорам в любых форматах.

