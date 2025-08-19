Фото: ОП

Канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнул, что Украина не должна отдавать Донбасс России, сравнив такую идею с отказом США от одного из своих штатов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на The Guardian .

Мерц подчеркнул, что навязывать Украине территориальные уступки нельзя.

"Требование России, чтобы Киев отказался от свободных частей Донбасса, если говорить откровенно, отвечает предложению, чтобы США отказались от Флориды", – заявил Мерц журналистам на брифинге по итогам переговоров в Белом доме.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии убежден, что сейчас происходят важные события для завершения войны в Украине. При этом он сомневается в Путине.

Также напомним, что после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным. По словам президента Украины, Киев готов к переговорам в любых форматах.