РФ атаковала дронами Киевщину, есть повреждения домов
Армия РФ вечером, 6 марта, атаковала ударными беспилотниками Киевскую область. Зафиксированы повреждения в Бучанском и Вышгородском районах
Как передает RegioNews, об этом глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил в Телеграмме.
В Бучанском районе в результате атаки поврежден частный дом и автомобиль.
В Вышгородском районе – частный дом и хозяйственные постройки.
"Повреждения незначительны. Людям, чье жилье пострадало, будет предоставлена вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.
Как сообщалось, в Киевской области из-за атаки РФ горели склады "Рошен". Это произошло в начале февраля.
В Киевской области неизвестные избили 20-летнего парняВсе новости »
06 марта 2026, 12:20СБУ задержала иностранца, готовившего двойной теракт в Киеве
06 марта 2026, 11:15На Киевщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево: есть пострадавший
06 марта 2026, 00:41
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Властная система гниет и пропускает все больше ударов – из-за беспомощности и коррумпированности
06 марта 2026, 22:39В Украине из-за войны увеличилось количество инфарктов
06 марта 2026, 21:57Украинские военные поразили два корабля Черноморского флота РФ стоимостью около $1 млрд
06 марта 2026, 21:42РФ предоставляет Ирану координаты целей для атаки на американские силы на Ближнем Востоке
06 марта 2026, 21:15Угнанные в Венгрии работники Сбербанка уже уволены - Сибига
06 марта 2026, 20:10Эксзамглавы МВД попал под удар вражеского дрона на Запорожском направлении
06 марта 2026, 19:57Пленным военным из Закарпатья предлагают освобождение в обмен на поездку в Венгрию
06 марта 2026, 19:29На Днепропетровщине мужчина зарезал знакомого
06 марта 2026, 19:25В Укрэнерго анонсировали графики отключений на 7 марта: где и когда не будет света
06 марта 2026, 19:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине