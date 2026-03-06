РФ атаковала дронами Киевщину, есть повреждения домов

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ вечером, 6 марта, атаковала ударными беспилотниками Киевскую область. Зафиксированы повреждения в Бучанском и Вышгородском районах

Как передает RegioNews, об этом глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник сообщил в Телеграмме.

В Бучанском районе в результате атаки поврежден частный дом и автомобиль.

В Вышгородском районе – частный дом и хозяйственные постройки.

"Повреждения незначительны. Людям, чье жилье пострадало, будет предоставлена вся необходимая помощь", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Киевской области из-за атаки РФ горели склады "Рошен". Это произошло в начале февраля.