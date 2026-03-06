В Ровенской области врач ВЛК "продавал" негодность
В Ровенской области следователи сообщили о подозрении врачу ВЛК. Оказалось, что он помогал уклоняться от мобилизации.
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
61-летний врач получил подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК Украины (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений).
Как выяснили правоохранители, невропотолог провел смотры четырех военнообязанных лиц. После этого он внес в документы ложные данные. В результате эти мужчины получили справки о непригодности к военной службе. Сейчас эти выводы ВЛК уже упразднены.
Досудебное следствие продолжается.
Напомним, в Киеве произошла массовая стычка между ТЦК и гражданскими. Инцидент произошел на Куреневском рынке.
50 тысяч за поездку: в Ровенской области разоблачили организатора канала для ухилянцев
