Ультиматум коррупционеров

Целый ряд украинских и иностранных обозревателей в последние дни цитируют источники из недр "слуг", которые фактически сообщают об ультиматуме от правящей партии: либо защитите нас от НАБУ и САП, закрыв глаза на нашу коррупцию, взяточничество, незаконное обогащение – либо парламент не заработает.

Мол, не для того мы шли на кнопки давить и "на внуков зарабатывать", чтобы всякое внешнее управление нас к ответственности тянуло.

Сейчас и перед антикоррупционными органами, и перед международными партнерами, и перед всеми некоррумпированными депутатами стоит очень важный для будущего страны вопрос.

Или покориться, подвергнуться шантажу – и тогда получить страну из сериала "Слуга народа". Вот с людьми за чертой бедности, но с зажженными свиновидными власть предержащими. Вот только такую страну не берут в ЕС, не помогают выжить или даже отбиваться от врага.

Или отбросить шантаж и пойти на создание коалиции единства (при участии лично не коррумпированных "слуг" в частности), профессионального правительства – и вернуться на тропу чудес, которые сделали Украину так популярной в мире в 2022 году.

Время для этого выбора истекает, а властная система гниет и пропускает все больше ударов – из-за беспомощности и коррумпированности.