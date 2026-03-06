18:33  06 марта
На Закарпатье работники ТЦК перекрыли трассу Киев-Чоп
17:15  06 марта
На выходных в Украине потеплеет до +13 градусов
16:36  06 марта
В Сумах российский беспилотник атаковал жилой дом
UA | RU
UA | RU
Ростислав Павленко Народный депутат фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Украины info@regionews.ua
06 марта 2026, 22:39

Властная система гниет и пропускает все больше ударов – из-за беспомощности и коррумпированности

06 марта 2026, 22:39
Читайте також українською мовою
Ультиматум коррупционеров
Ультиматум коррупционеров
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Целый ряд украинских и иностранных обозревателей в последние дни цитируют источники из недр "слуг", которые фактически сообщают об ультиматуме от правящей партии: либо защитите нас от НАБУ и САП, закрыв глаза на нашу коррупцию, взяточничество, незаконное обогащение – либо парламент не заработает.

Мол, не для того мы шли на кнопки давить и "на внуков зарабатывать", чтобы всякое внешнее управление нас к ответственности тянуло.

Сейчас и перед антикоррупционными органами, и перед международными партнерами, и перед всеми некоррумпированными депутатами стоит очень важный для будущего страны вопрос.

Или покориться, подвергнуться шантажу – и тогда получить страну из сериала "Слуга народа". Вот с людьми за чертой бедности, но с зажженными свиновидными власть предержащими. Вот только такую страну не берут в ЕС, не помогают выжить или даже отбиваться от врага.

Или отбросить шантаж и пойти на создание коалиции единства (при участии лично не коррумпированных "слуг" в частности), профессионального правительства – и вернуться на тропу чудес, которые сделали Украину так популярной в мире в 2022 году.

Время для этого выбора истекает, а властная система гниет и пропускает все больше ударов – из-за беспомощности и коррумпированности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
коррупция Украина власть политика война
Второй день обмена: из российского плена освобождены 300 военных и 2 гражданских
06 марта 2026, 13:08
СБУ показала эксклюзивное видео обмена 200 пленных
06 марта 2026, 09:05
РФ ночью запустила по Украине 141 беспилотник: сколько целей удалось сбить
06 марта 2026, 08:55
Все новости »
 
Подписывайтесь на RegioNews
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
РФ атаковала дронами Киевщину, есть повреждения домов
06 марта 2026, 22:07
В Украине из-за войны увеличилось количество инфарктов
06 марта 2026, 21:57
Украинские военные поразили два корабля Черноморского флота РФ стоимостью около $1 млрд
06 марта 2026, 21:42
РФ предоставляет Ирану координаты целей для атаки на американские силы на Ближнем Востоке
06 марта 2026, 21:15
Угнанные в Венгрии работники Сбербанка уже уволены - Сибига
06 марта 2026, 20:10
Эксзамглавы МВД попал под удар вражеского дрона на Запорожском направлении
06 марта 2026, 19:57
Пленным военным из Закарпатья предлагают освобождение в обмен на поездку в Венгрию
06 марта 2026, 19:29
На Днепропетровщине мужчина зарезал знакомого
06 марта 2026, 19:25
В Укрэнерго анонсировали графики отключений на 7 марта: где и когда не будет света
06 марта 2026, 19:05
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все публикации »
Марина Данилюк-Ярмолаева
Сергей Фурса
Владимир Фесенко
Все блоги »