20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 20:33

В Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского (онлайн)

18 августа 2025, 20:33
фото: Офис Президента Украины
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию Суспильного.

Визит президента Украины проходит через шесть месяцев после предыдущего в феврале, который перерос в ссору и завершился тем, что украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Сначала в Белом доме состоится двусторонняя встреча между украинской и американской делегациями. Впоследствии состоятся более широкие переговоры с участием лидеров Британии, Франции, Италии, Германии, Финляндии, президентки Еврокомиссии и генсека НАТО.

Напомним, перед этим Зеленский встретился с Келлогом . Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США Китом Келлогом ситуацию на фронте и общие дипломатические возможности.

Дональд Трамп Украина США политика Владимир Зеленский
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
