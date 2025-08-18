В Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского (онлайн)

фото: Офис Президента Украины

Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию Суспильного.

Визит президента Украины проходит через шесть месяцев после предыдущего в феврале, который перерос в ссору и завершился тем, что украинская делегация досрочно покинула Белый дом.

Сначала в Белом доме состоится двусторонняя встреча между украинской и американской делегациями. Впоследствии состоятся более широкие переговоры с участием лидеров Британии, Франции, Италии, Германии, Финляндии, президентки Еврокомиссии и генсека НАТО.

Напомним, перед этим Зеленский встретился с Келлогом . Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США Китом Келлогом ситуацию на фронте и общие дипломатические возможности.