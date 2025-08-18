В Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского (онлайн)
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию Суспильного.
Визит президента Украины проходит через шесть месяцев после предыдущего в феврале, который перерос в ссору и завершился тем, что украинская делегация досрочно покинула Белый дом.
Сначала в Белом доме состоится двусторонняя встреча между украинской и американской делегациями. Впоследствии состоятся более широкие переговоры с участием лидеров Британии, Франции, Италии, Германии, Финляндии, президентки Еврокомиссии и генсека НАТО.
Напомним, перед этим Зеленский встретился с Келлогом . Владимир Зеленский обсудил со спецпредставителем США Китом Келлогом ситуацию на фронте и общие дипломатические возможности.
Стали известны детали встречи Зеленского с КеллогомВсе новости »
18 августа 2025, 19:15Трамп хочет провести встречу с Зеленским и Путиным на следующей неделе - СМИ
17 августа 2025, 11:50Территории, запрет вступать в НАТО, русский язык: какие требования Путин выдвинул Украине для завершения войны
17 августа 2025, 09:50
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
Трамп после встречи с Зеленским снова позвонит Путину
18 августа 2025, 21:21Зеленский рассказал, когда в Украине пройдут выборы
18 августа 2025, 21:12Либо соглашение, либо прекращение помощи: Трамп сделал первые заявления на встрече с Зеленским
18 августа 2025, 20:55В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
18 августа 2025, 20:24Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали последствия
18 августа 2025, 20:15В Одесской области в ДТП погибли три человека
18 августа 2025, 19:43Удар по Запорожью: количество пострадавших выросло
18 августа 2025, 19:20Стали известны детали встречи Зеленского с Келлогом
18 августа 2025, 19:15Появилось видео испытаний новой украинской ракеты "Фламинго"
18 августа 2025, 18:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Все блоги »