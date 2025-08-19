20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
19 августа 2025, 03:00

"Решающие дни для Украины": канцлер Германии Мерц сделал заявления после встречи с Трампом и Зеленским

19 августа 2025, 03:00
Фото: ZDF
Канцлер Германии убежден, что сейчас происходят важные события по завершению войны в Украине. При этом он сомневается в Путине.

Об этом сообщает Новости. Live, передает RegioNews.

Во время общения с журналистами Фридрих Мерц отметил, что у него есть ощущение, что уже наступили решающие дни для Украины. Он также с позитивом отреагировал на идею Дональда Трампа о гарантиях безопасности Украины.

В то же время, канцлер Германии сомневается, что у диктатора Путина хватит смелости приехать на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным. По словам президента Украины, Киев готов к переговорам по любым форматам.

Покупка оружия на 100 миллиардов: что предложил Зеленский Трампу
19 августа 2025, 01:45
Трамп прерывал переговоры с лидерами ЕС, чтобы позвонить Путину
18 августа 2025, 23:55
РФ предложила Украине обмен гражданскими: что известно
18 августа 2025, 22:55
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
19 августа 2025, 07:45
Украина не должна уступать Донбасс в переговорах с РФ, – Мерц
19 августа 2025, 07:39
В случае провала переговоров санкции против России необходимо усилить, – Макрон
19 августа 2025, 07:24
Полтавщина под ракетной атакой: повреждены объекты энергетики, без света – более 1500 абонентов
19 августа 2025, 07:15
ВСУ ликвидировали еще около 900 оккупантов, уничтожили 66 артсистем врага
19 августа 2025, 07:09
Гарантии безопасности и соглашение об оружии: что сказал Зеленский после встречи с Трампом
19 августа 2025, 03:30
РФ предложила встречу с Путиным - Зеленский
19 августа 2025, 02:45
Покупка оружия на 100 миллиардов: что предложил Зеленский Трампу
19 августа 2025, 01:45
В Харьковской области судили предателя, который сдавал оккупантам соседей
19 августа 2025, 00:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
