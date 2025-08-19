Фото: ZDF

Канцлер Германии убежден, что сейчас происходят важные события по завершению войны в Украине. При этом он сомневается в Путине.

Об этом сообщает Новости. Live, передает RegioNews.

Во время общения с журналистами Фридрих Мерц отметил, что у него есть ощущение, что уже наступили решающие дни для Украины. Он также с позитивом отреагировал на идею Дональда Трампа о гарантиях безопасности Украины.

В то же время, канцлер Германии сомневается, что у диктатора Путина хватит смелости приехать на двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным. По словам президента Украины, Киев готов к переговорам по любым форматам.