В Украине из-за войны увеличилось количество инфарктов

иллюстративное фото: из открытых источников

За время полномасштабной войны РФ против Украины значительно выросло количество инфарктов среди украинцев

Об этом сообщил в телеэфире министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

"Инфарктов стало больше во время войны", – заявил министр.

По словам Ляшко, в Министерстве здравоохранения есть исследования, свидетельствующие об увеличении с 2014 года количества инфарктов у людей, участвовавших в АТО или проживавших в зоне боевых действий.

После полномасштабного вторжения количество инфарктов и инсультов выросло среди населения всей территории Украины.

Как сообщалось, более миллиона украинцев имеют ожирение или избыточный вес. Медики напоминают, что избыточный вес и ожирение являются ключевыми факторами риска развития хронических неинфекционных болезней, включая сердечно-сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт) и сахарный диабет 2 типа.