Жена ведущего Владимира Остапчука призналась, сколько она зарабатывает
Жена ведущего Владимира Остапчука рассказала, что приносит ей деньги. Екатерина откровенно назвала свою ежемесячную прибыль
Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.
По словам Екатерины Остапчук, она зарабатывает на своем блоге в социальной сети. Она отметила, что именно это является ее основным источником прибыли.
Екатерина объяснила, что если это реклама украинских брендов, то в месяц она может заработать от 3 до 7 тысяч долларов. В случае если речь идет о зарубежных брендах, прибыль может расти до 10 тысяч долларов.
Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).
