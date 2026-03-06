Жена ведущего Владимира Остапчука призналась, сколько она зарабатывает

Фото из открытых источников

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

По словам Екатерины Остапчук, она зарабатывает на своем блоге в социальной сети. Она отметила, что именно это является ее основным источником прибыли.

Екатерина объяснила, что если это реклама украинских брендов, то в месяц она может заработать от 3 до 7 тысяч долларов. В случае если речь идет о зарубежных брендах, прибыль может расти до 10 тысяч долларов.

Напомним, ранее мужчина MamaRika рассказал, сколько зарабатывает певица. Это около 30-35 тысяч евро за квартал (приблизительно 1,5-1,7 миллиона гривен).