Фото: УП

Президент Еврокомиссии озвучила позицию ЕС и Украины перед переговорами с президентом США Трампом. По ее словам, Украина должна получить гарантии безопасности

Такие заявления прозвучали после встречи Владимира Зеленского и Урсулой фон дер Ляен, передает RegioNews.

По словам Урсулы фон дер Ляен, Украина должна получить гарантию безопасности, чтобы удержать свой суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, президент Еврокомиссии подчеркнула, что не может быть никаких ограничений в отношении Вооруженных Сил Украины и помощи от других стран.

При этом президент Еврокомиссии положительно оценила идею Дональда Трампа относительно гарантий безопасности для Украины. Напомним, американский президент говорил, что США могут присоединиться к гарантиям, похожим на пятую статью НАТО (союзники должны защищать партнера, на которого нападут).

"19 пакет санкций против РФ будет принят в начале сентября", - сообщила также Урсула фон дер Ляен.

Владимир Зеленский, в свою очередь, прокомментировал "требования" Путина. По его словам, все требования мы еще не знаем. Если их действительно так много, как многие говорят, то потребуется много времени. Это невозможно делать, пока нет прекращения огня. По словам президента Украины, сначала нужно прекращение огня, а только потом переговоры.

"Конституция Украины делает невозможным сдачу территорий или торговлю землей. Поскольку территориальный вопрос настолько важен, он должен обсуждаться только лидерами Украины и России во время трехсторонней встречи Украина-США-Россия. Пока Россия не показывает никаких признаков, что трехсторонняя встреча произойдет", - добавил Зеленский.

Следует отметить, что уже в понедельник, 18 августа, ожидается встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

Уже известно, что на эту встречу сразу несколько европейских лидеров отправятся на эту встречу. В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мэлони, премьер-министр Великобритании Кир Стармер.