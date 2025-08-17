Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп стремится провести трехсторонний саммит с Путиным и Зеленским уже в ближайшее время. Американские СМИ публикуют вероятные даты, ссылаясь на свои источники

Об этом сообщает "Радио Свобода", передает RegioNews.

По данным издания Axios, Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Украины и российским диктатором уже 22 августа. По словам инсайдеров, именно о такой дате американский лидер говорил во время разговора с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

При этом в CNN также сообщают об этой дате: 22 августа. Отмечается, что организовывать встречу начнут сразу, если переговоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа 18 августа пройдут успешно.

Напомним, Зеленский по итогам телефонного разговора с Трампом сообщил, что Украина поддерживает предложение президента США о трехсторонней встрече Украина – Америка – Россия. Президент также отметил, что ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого.

При этом сенатор-республиканец Линдси Грэм уверен, что война в Украине закончится к Рождеству, если состоится эта трехсторонняя встреча.