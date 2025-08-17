16:18  16 августа
В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий
15:29  16 августа
Во Львовской области произошел масштабный пожар на предприятии
09:21  16 августа
В Донецкой области ракета пробила пятиэтажку и застряла внутри дома
17 августа 2025, 14:55

Европейская поддержка: лидеры стран ЕС поедут с Зеленским к Трампу

17 августа 2025, 14:55
Фото: ОП
Уже 18 августа в Вашингтоне должна пройти встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Теперь стало известно, что к саммиту присоединятся лидеры Европейского Союза

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

В НАТО подтвердили, что в Вашингтон для участия в переговорах президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским отправится генеральный секретарь Марк Рютте.

"18 августа 2025 г. генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, с участием президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров", - сообщили в Альянсе.

При этом СМИ сообщали, что сразу несколько европейских лидеров отправятся на эту встречу. В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мэлони.

Впоследствии стало известно, что к встрече присоединится также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Напомним, ранее в СМИ говорили, что президент США хочет устроить трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным уже 22 августа.

Украина РФ США переговоры
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
07 августа 2025
