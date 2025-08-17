Фото: ОП

Уже 18 августа в Вашингтоне должна пройти встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Теперь стало известно, что к саммиту присоединятся лидеры Европейского Союза

В НАТО подтвердили, что в Вашингтон для участия в переговорах президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским отправится генеральный секретарь Марк Рютте.

"18 августа 2025 г. генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, с участием президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров", - сообщили в Альянсе.

При этом СМИ сообщали, что сразу несколько европейских лидеров отправятся на эту встречу. В частности, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мэлони.

Впоследствии стало известно, что к встрече присоединится также премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Напомним, ранее в СМИ говорили, что президент США хочет устроить трехстороннюю встречу с Владимиром Зеленским и российским диктатором Путиным уже 22 августа.