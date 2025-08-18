11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
18 серпня 2025, 09:29

Оприлюднено розклад зустрічей Трампа з Зеленським та лідерами ЄС

18 серпня 2025, 09:29
Фото: ВВС
Сьогодні президент США Дональд Трамп проведе дві важливі зустрічі в Білому домі: спочатку двосторонню з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом — багатосторонню з лідерами Європейського Союзу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на розклад президента США.

Так, зустріч із Зеленським розпочнеться о 20:15 за київським часом, а переговори з лідерами ЄС — о 22:00.

Делегація європейських лідерів прибуде до Білого дому о 19:00.

Трамп зустріне Зеленського о 20:00, після чого розпочнеться їхня офіційна розмова. О 21:15 президент США зустрыне лідерів Євросоюзу, а о 21:30 відбудеться спільне фотографування.

Раніше Дональд Трамп назвав цей день "великим" і наголосив, що ще ніколи не проводив зустріч із такою кількістю європейських лідерів одночасно.

За його словами, Зеленський може швидко припинити російсько-українську війну і назвав умови, за яких це можливо. Зокрема, це відмова від Криму та членства в НАТО.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 18 серпня, президент України Володимир уже Зеленський прибув до Вашингтона для проведення переговорів із американським президентом Трампом щодо припинення вогню в Україні.

Відомо також, що до Вашингтона для участі у переговорах із президентами США та України відправиться генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

На зустріч також прибудуть кілька європейських лідерів, зокрема Урсула фон дер Ляєн, Фрідріх Мерц, Александр Стубб, Еммануель Макрон, Джорджа Мелоні та Кір Стармер.

Раніше у ЗМІ говорили про те, що президент США хоче влаштувати тристоронню зустріч із Володимиром Зеленським та російським диктатором Путіним уже 22 серпня.

Читайте також: Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів

