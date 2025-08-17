Фото: УП

Президентка Єврокомісії озвучила позицію ЄС та України перед переговорами з президентом США Трампом. За її словами, Україна має отримати гарантії безпеки

Такі заяви прозвучали після зустрічі Володимира Зеленського та Урсулою фон дер Ляєн, передає RegioNews.

За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна повинна отримати гарантії безпеки, щоб утримати свій суверенітет та територіальну цілісність. Крім того, президентка Єврокомісії наголосила, що не може бути жодних обмежень щодо Збройних Сил України та допомоги від інших країн.

При цьому президентка Єврокомісії позитивно оцінила ідею Дональда Трампа щодо гарантій безпеки для України. Нагадаємо, американський президент казав, що США можуть приєднатися до гарантій, які будуть схожі на п'яту статтю НАТО (союзники повинні захищати партнера, на якого нападуть).

"19-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалений на початку вересня", - повідомила також Урсула фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський, в свою чергу, прокоментував "вимоги" Путіна. За його словами, всіх вимог ми ще не знаємо. Якщо їх дійсно так багато, як багато хто каже, то знадобиться багато часу. Це неможливо робити, доки немає припинення вогню. За словами президента України, спочатку потрібне припинення вогню, а лише потім — переговори.

"Конституція України унеможливлює здачу територій чи торгівлю землею. Оскільки територіальне питання настільки важливе, воно повинно обговорюватися лише лідерами України та Росії під час тристоронньої зустрічі Україна-США-Росія. Поки Росія не показує жодних ознак, що тристоронню зустріч станеться", - додав Зеленський.

Варто зазначити, що уже в понеділок, 18 серпня, очікується зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа.

Уже відомо, що на цю зустріч одразу кілька європейських лідерів відправиться на цю зустріч. Зокрема, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.