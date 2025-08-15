На Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів

фото: Офіс Генпрокурора

Прокурори Чернівецької обласної, Спеціалізованої екологічної та окружних прокуратур повідомили про підозру 15 особам. Серед яких — керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що злочинні схеми мали спільний почерк: привласнення бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, службова недбалість та недостовірне декларування.

Зокрема, директор КП "Міськсвітло" разом із директором приватної компанії розтратили майже 2,2 млн грн на закупівлі освітлювального обладнання за завищеними цінами.

Колишній тимчасово виконуючий обовязки керівника тролейбусного управління закуповував електроенергію за завищеним тарифом, завдавши бюджету понад 1 млн грн збитків.

Також колишній керівник департаменту ЖКГ Чернівецької міської ради разом із ексначальником відділу технагляду розтратили понад 3,3 млн грн на послуги з ремонту злітно-посадкової смуги. в.о. Тереблеченського сільського голови привласнила понад 250 тис. грн під час ремонту укриття.

У сфері довкілля зафіксовані порушення, які призвели до значних збитків. Начальник служби очисних споруд КП "Чернівціводоканал" та п'ять майстрів допустили відведення забруднених стоків без повного циклу очищення — збитки оцінюють у понад 2,5 млн грн. Ексдиректор Національного природного парку "Хотинський" погодив незаконну рубку дерев під виглядом будівництва дороги, завдавши довкіллю шкоди на понад 320 тис. грн.

Також задокументовано випадки службової недбалості, зокрема, начальник лабораторії будівельної компанії видав сертифікат на неякісний бетон, що використовували під час ремонту міжнародної траси, чим завдав збитків на майже 840 тис. грн.

Крім того, провідний спеціаліст Берегометської селищної ради не задекларувала квартиру в Києві вартістю понад 3,2 млн грн.

Загальна сума збитків, завданих у результаті цих кримінальних правопорушень, перевищує 10 млн грн.

Матеріали кримінального провадження передані до суду. Клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від посад перебувають на розгляді.

