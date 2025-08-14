17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
14 августа 2025, 16:40

Заместитель командира воинской части в Донецкой области незаконно выплатил подчиненным почти миллион гривен

14 августа 2025, 16:40
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

ГБР разоблачило заместителя командира воинской части, допустившего незаконные боевые выплаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, в течение мая-июля 2023 года 9 его подчиненных безосновательно получали дополнительное вознаграждение за якобы участие в боевых действиях, хотя в это время у военнослужащих уже был приостановлен срок военной службы по подозрению в отказе от исполнения боевого приказа (ст. 402 УК Украины).

"Заместитель командира части, несмотря на фактическое отсутствие военнослужащих, лично согласовал документы для начисления девяти военнослужащим дополнительного вознаграждения", - говорится в сообщении.

В результате халатности из государственного бюджета было безосновательно выплачено почти 900 тыс. грн.

За совершенное фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в июне комбата в Донецкой области разоблачили в незаконной выплате почти миллион гривен боевых. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Донецкая область ГБР выплаты коррупционная схема ответственность
