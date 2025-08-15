06:14  15 августа
15 августа 2025, 08:47

Белый дом обнародовал расписание саммита Трампа и Путина: известно точное время встречи

15 августа 2025, 08:47
Иллюстративное фото: BBC
Белый дом обнародовал график проведения сегодняшней встречи между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным, которая состоится в городе Анкоридж, штат Аляска

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на расписание Белого дома, передает RegioNews.

Отмечается, что встреча состоится в пятницу в 11.00 по местному времени (22.00 по Киеву).

Трамп отправится из Белого дома в 6:45 по восточноамериканскому времени (13:45 по Киеву) в пятницу и покинет Анкоридж в 17:45 (04:45 по Киеву в субботу) по местному времени того же дня.

Возвращение в Белый дом запланировано утром в субботу, 16 августа.

Подробности повестки дня встречи пока не разглашаются.

Как известно, президент США Дональд Трамп считает, что во время саммита на Аляске можно добиться прекращения огня в Украине.

Как известно, Трамп встретится с Путиным на Аляске сегодня. Накануне Кремль уточнил время переговоров и назвал членов российской делегации.

Напомним, за несколько дней до встречи Дональд Трамп обсуждал возможные сценарии прекращения войны и условия потенциального мирного соглашения. В то же время, президент Украины предупредил, что российскому лидеру нельзя доверять, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал сам факт встречи значительной уступкой со стороны США.

