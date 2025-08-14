18:12  14 августа
14 августа скончался львовский режиссер и заслуженный работник культуры Мирослав Мединский
17:33  14 августа
Харьков и Бородянка присоединятся к тестированию 5G в Украине
13:56  14 августа
Фура с тоннами Coca-Cola перевернулась на трассе Киев - Одесса
14 августа 2025, 18:37

Трамп сделал заявление о перемирии в Украине

14 августа 2025, 18:37
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп считает, что во время саммита на Аляске можно добиться прекращения огня в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на CNN.

Трамп заявил, что надеется добиться прекращения огня в Украине, но не заинтересован в "заключении соглашения" о мире.

"Я не знаю, достигнем ли мы немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Видите, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, скорейшее достижение мира", - сказал президент США.

По его словам, вопрос о трехсторонней встрече с участием Зеленского будет решаться по итогам саммита на Аляске.

Напомним, в Кремле уже озвучили точное время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произойдет 15 августа в 22:30 по Киеву.

США РФ Аляска политика война Дональд Трамп Путин
14 августа 2025
07 августа 2025
