Трамп сделал заявление о перемирии в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп считает, что во время саммита на Аляске можно добиться прекращения огня в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на CNN.

Трамп заявил, что надеется добиться прекращения огня в Украине, но не заинтересован в "заключении соглашения" о мире.

"Я не знаю, достигнем ли мы немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Видите, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, скорейшее достижение мира", - сказал президент США.

По его словам, вопрос о трехсторонней встрече с участием Зеленского будет решаться по итогам саммита на Аляске.

Напомним, в Кремле уже озвучили точное время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произойдет 15 августа в 22:30 по Киеву.