Трамп сделал заявление о перемирии в Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что во время саммита на Аляске можно добиться прекращения огня в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на CNN.
Трамп заявил, что надеется добиться прекращения огня в Украине, но не заинтересован в "заключении соглашения" о мире.
"Я не знаю, достигнем ли мы немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдет. Видите, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, скорейшее достижение мира", - сказал президент США.
По его словам, вопрос о трехсторонней встрече с участием Зеленского будет решаться по итогам саммита на Аляске.
Напомним, в Кремле уже озвучили точное время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произойдет 15 августа в 22:30 по Киеву.