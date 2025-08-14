21:26  14 августа
В Днепре грузовик загорелся на ходу
20:55  14 августа
В Ровенской области внук до смерти избил дедушку
19:59  14 августа
В Дружковке началась обязательная эвакуация семей с детьми
UA | RU
UA | RU
14 августа 2025, 22:12

Трамп сообщил, когда в Украине наступит мир

14 августа 2025, 22:12
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент США Дональд Трамп считает, что удачная встреча с Путиным и Зеленским приблизит мир

Как передает RegioNews, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа поинтересовались, можно ли считать для США победой нечто меньшее, чем полное и немедленное прекращение огня в Украине и когда это может произойти.

"Мы узнаем, какова позиция всех участников. И я пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут, будет ли встреча удачной или неудачной. И если встреча будет плохая, она закончится очень быстро. А если встреча будет хорошей, мы в ближайшем будущем добьемся мира", - заявил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что во время саммита на Аляске можно добиться прекращения огня в Украине. Долгожданная встреча Трампа с Путиным состоится 15 августа, в 22:30 по Киеву.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина война политика Путин мир
В Украину вернули 84 пленных, среди них – военные и гражданские
14 августа 2025, 15:27
Встреча Путина и Трампа на Аляске: когда стартуют переговоры и кто будет присутствовать
14 августа 2025, 13:09
В РФ, несмотря на встречу Трампа и Путина, могут готовить новую ракету - СМИ
14 августа 2025, 00:30
Все новости »
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
В Польше пограничники задержали украинских железнодорожников, въехавших в страну в состоянии алкогольного опьянения
14 августа 2025, 22:55
АРМА получило нового руководителя
14 августа 2025, 22:39
США сократят войска в Европе, чтобы угодить Путину
14 августа 2025, 22:29
Фейковая помощь: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
14 августа 2025, 22:25
В Запорожье оккупанты проводят в школах насильственную русификацию
14 августа 2025, 21:55
В Харькове появились подземные реанимации
14 августа 2025, 21:45
В Днепре грузовик загорелся на ходу
14 августа 2025, 21:26
В Хмельницкой области транспорт будет работать по-новому во время воздушных тревог
14 августа 2025, 21:19
"Меня пытаются посадить": блогерша Мандзюк отреагировала на уголовное дело против нее
14 августа 2025, 21:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »