Трамп сообщил, когда в Украине наступит мир

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа поинтересовались, можно ли считать для США победой нечто меньшее, чем полное и немедленное прекращение огня в Украине и когда это может произойти.

"Мы узнаем, какова позиция всех участников. И я пойму в течение первых двух, трех, четырех или пяти минут, будет ли встреча удачной или неудачной. И если встреча будет плохая, она закончится очень быстро. А если встреча будет хорошей, мы в ближайшем будущем добьемся мира", - заявил Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп считает, что во время саммита на Аляске можно добиться прекращения огня в Украине. Долгожданная встреча Трампа с Путиным состоится 15 августа, в 22:30 по Киеву.