Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России

Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой

фото: telegraf.com.ua

Почти весь мир (кроме линии фронта в Украине) замер перед переговорами, которые должны пройти 15 августа на Аляске, в Анкоридже, где на военной базе встретятся президент США Дональд Трамп и его российский коллега Владимир Путин. Обсуждаются разные аспекты – например, место проведения встречи, что уже вызвало резко отрицательную реакцию российских имперцев.

Мы же предлагаем обратить внимание на то, что вроде бы не играет важную роль – список участников встречи, список членов делегации со стороны страны-агрессора. Конечно, это второстепенная тема, потому что главная встреча все же будет в формате "Трамп и Путин". Но и в списке делегации есть один любопытный момент. Момент, который вполне возможно воспринимать как первую аляскинскую победу Украины – еще до того, как делегация Российской Федерации туда доберется в полной радиолокационной тишине (по маршруту полета Путина и компании российский режим готовится заглушить интернет, мобильную связь, словом, устроить тотальное погружение жителей этих российских).

Кто летит в Трамп

Давайте рассмотрим список членов русской делегации. Конечно, ее руководителем является сам Владимир Путин. Это очевидно, на этом персонаже мы останавливаться не будем. Как и на одном из членов делегации – помощнике Путина Юрию Ушакову. Это логический, необходимый в таких визитах человек, если хотите, технический персонаж. Он должен быть при главе государства и будет. Все логично. А вот дальше список очень интересный.

Потому что с Путиным едут сразу три министра. И какой! Ну конечно, это глава министерства иностранных дел Сергей Лавров. Это логично и понятно – международные переговоры – это его приход. Летит на Аляску министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов – что тоже прогнозируемо, потому что речь пойдет о войне, которой в оперативном смысле командует (по крайней мере, формально это должно делать, в детали российских механизмов мы не вдаваться) именно руководитель военного ведомства. Не забывайте, что в Украине в отличие от страны-агрессора система несколько иная – у нас, как и в цивилизованных странах, Минобороны возглавляет гражданское лицо, а войной занимается главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб.

Третий министр – это руководитель Минфина Антон Силуанов. Здесь стоит остановиться поподробнее. С одной стороны, это тоже очевидная фигура – с другой же, никто всерьез не говорил о каких-то финансовых моментах для России в контексте аляскинской встречи. Конечно, СМИ так или иначе вбрасывали разные слухи – например, о том, что Трамп якобы готов в обмен на прекращение войны в Украине готов предложить России разработку месторождений редкоземельных металлов именно на Аляске, где и предстоит встреча, а также отмена некоторых санкций. Так это или нет – мы не узнаем, по меньшей мере, до завершения встречи, но то, что Путин берет с собой Силуанова, говорит о возможности или, по крайней мере, желании Кремля поработать в этом направлении.

Ну, и, конечно, на Аляску летит глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель Путина (что значительно важнее должности во главе фонда) Кирилл Дмитриев. Тот же Дмитриев, который считается ключевым переговорщиком, реальным переговорщиком со стороны Кремля. И это вот прилагательное, "реальным", подводит нас к другой российской делегации. Той самой, которая летала на другие переговоры – из Украины в Стамбул. Давайте вспомним, кто летал туда.

Кто летал в Стамбул

Да, там были заместители министров иностранных дел и финансов, а также руководитель Главного управления Генштаба ВС РФ – то есть, хотя уровень чиновников и был на одну или две ступеньки ниже, но все равно определенные условности были сохранены.

Но отметим следующее. В стамбульской делегации не было Кирилла Дмитриева – главного непубличного, кулуарного "решали" на международном уровне. А делегацию возглавлял уроженец украинского города Смела Владимир Мединский. Тот самый, который является помощником Владимира Путина и возглавляет Российское военно-историческое общество (РВИТ).

Вот здесь и кроется суть. На Аляску летят люди, действительно решающие вопросы. По крайней мере, на оперативном уровне – министры федерального правительства. Делегацию логически возглавляет главный (единственный) стратег в РФ, президент. А что мы видели в Стамбуле?

Человек с должностью "помощник президента", который на встрече с Трампом будет выполнять техническую роль - в Стамбуле возглавлял делегацию. Человек, не имеющий никаких серьезных, реальных полномочий – не считать же такими управления РВИТ – якобы прилетал на переговоры с Украиной, чтобы договориться о…

Что должно понять Трамп и Запад

А вот собственно о чем? О чем мог договориться помощник Путина, бывший министр культуры? Мы это отлично увидели – ни о чем. Украинские аналитики прямо заявляли в ходе переговоров – Россия лишь имитирует процесс, делает вид, что ей нужны переговоры, но присылает на них людей, которые не просто ничего не решают, а откровенная насмешка над самим процессом переговоров.

На Западе не хотели воспринимать делегацию Мединского именно так. Они – и прежде всего Трамп – все же хотели видеть некий прогресс в возможном мирном урегулировании. Конечно, никто ничего не увидел – кроме очередных обменов пленными. Кстати, накануне встречи на Аляске также состоялся обмен – для которого, как оказалось, не нужно было встречаться с Мединским в Стамбуле.

Состав российской делегации для встречи Путина с Трампом на Аляске – это не просто подтверждение серьезности будущих переговоров лидеров двух стран. Это чистосердечное признание страны-агрессора – в Стамбуле они лишь затягивали время, не планируя реальных переговоров, а лишь откладывая неизбежно.

Все это было понятно с вами. Аляскинская делегация дала возможность открыть глаза Западу. По крайней мере, не замечать этой разницы и не понимать причин, почему в самый северный штат США летят одни люди, а в самый большой город Турции совсем другие – западным политикам и прежде всего Дональду Трампу будет очень непросто.