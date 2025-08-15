06:14  15 серпня
Білий дім оприлюднив розклад саміту Трампа і Путіна: відомо точний час зустрічі

15 серпня 2025, 08:47
Ілюстративне фото: BBC
Білий дім оприлюднив графік проведення сьогоднішньої зустрічі між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, яка відбудеться в місті Анкоридж, штат Аляска

Про це повідомляє Reuters із посиланням на розклад Білого дому, передає RegioNews.

Зазначається, що зустріч відбудеться у п'ятницю об 11:00 за місцевим часом (22:00 за Києвом).

Трамп вирушить з Білого дому о 6:45 за східноамериканським часом (13:45 за Києвом) у п'ятницю та залишить Анкоридж о 17:45 (04:45 в суботу за Києвом) за місцевим часом того ж дня.

Повернення до Білого дому заплановане вранці у суботу, 16 серпня.

Подробиці порядку денного зустрічі поки що не розголошуються.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що під час саміту на Алясці можна досягти припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, Трамп зустрінеться з Путіним на Алясці сьогодні. Напередодні Кремль уточнив час початку переговорів і назвав членів російської делегації.

Нагадаємо, за кілька днів до зустрічі Дональд Трамп обговорював можливі сценарії припинення війни та умови потенційної мирної угоди. Водночас президент України попередив, що російському лідеру не можна довіряти, а президент Франції Еммануель Макрон назвав сам факт зустрічі значною поступкою з боку США.

Читайте також: Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії

