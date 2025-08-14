Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп вважає, що під час саміту на Алясці можна досягти припинення вогню в Україні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на CNN.

Трамп заявив, що сподівається досягти припинення вогню в Україні, але не зацікавлений в "укладанні угоди" про мир.

"Я не знаю, чи ми досягнемо негайного припинення вогню, але думаю, що воно відбудеться. Бачите, мене більше цікавить негайна мирна угода, швидке досягнення миру", - сказав президент США.

За його словами, питання тристоронньої зустрічі за участю Зеленського буде вирішуватися за підсумками саміту на Алясці.

Нагадаємо, у Кремлі вже озвучили точний час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Це станеться 15 серпня, о 22:30 за Києвом.