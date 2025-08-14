Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні
Президент США Дональд Трамп вважає, що під час саміту на Алясці можна досягти припинення вогню в Україні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на CNN.
Трамп заявив, що сподівається досягти припинення вогню в Україні, але не зацікавлений в "укладанні угоди" про мир.
"Я не знаю, чи ми досягнемо негайного припинення вогню, але думаю, що воно відбудеться. Бачите, мене більше цікавить негайна мирна угода, швидке досягнення миру", - сказав президент США.
За його словами, питання тристоронньої зустрічі за участю Зеленського буде вирішуватися за підсумками саміту на Алясці.
Нагадаємо, у Кремлі вже озвучили точний час зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Це станеться 15 серпня, о 22:30 за Києвом.
Завтра все завершиться: губернатор Бєлгорода висловив думку щодо можливого завершення війниВсі новини »
14 серпня 2025, 13:23Трамп все ще злий на Путіна: президент США продовжить допомогу Україні після зустрічі з російським диктатором — ЗМІ
13 серпня 2025, 20:57Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися вже наступного тижня - ЗМІ
13 серпня 2025, 19:46
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
РФ вкрала з окупованих територій понад 2 мільйони тонн зерна
14 серпня 2025, 20:05У Дружківці почалась обов'язкова евакуація родин з дітьми
14 серпня 2025, 19:59Бив та погрожував: у Харкові чоловік знущався з рідного батька
14 серпня 2025, 19:45Українці зможуть розлучитися онлайн через Дію
14 серпня 2025, 19:39Додому повернувся українець, який 9 років провів у російському полоні
14 серпня 2025, 19:1414 серпня помер львівський режисер та заслужений працівник культури Мирослав Мединський
14 серпня 2025, 18:1257-річного жителя Дніпра зарізали заради мікроавтобуса та сховали тіло у фортифікаційній споруді
14 серпня 2025, 18:00На Харківщині пройде онлайн-зустріч між владою та бізнесом
14 серпня 2025, 17:45Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
14 серпня 2025, 17:35
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Всі блоги »