Фото: иллюстративное

После завершения так называемой "СВО" в Белгородской области начнут работы по разминированию

Об этом сообщают в Рос-СМИ, передает RegioNews.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что после завершения так называемой "СВО" в регионе начнется масштабная работа по разминированию территорий.

Подразделения готовятся к разминированию

По его словам, к этим работам будут привлечены специализированные подразделения "Барс-Белгород" и "Орлан". Они будут отвечать за очистку от взрывоопасных предметов и обеспечение безопасности местного населения.

Подготовка к этой работе уже идет, подчеркнул губернатор.

