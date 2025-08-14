13:01  14 августа
14 августа 2025, 13:23

Завтра все завершится: губернатор Белгорода высказал мнение о возможном завершении войны

14 августа 2025, 13:23
Фото: иллюстративное
После завершения так называемой "СВО" в Белгородской области начнут работы по разминированию

Об этом сообщают в Рос-СМИ, передает RegioNews.

Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что после завершения так называемой "СВО" в регионе начнется масштабная работа по разминированию территорий.

Подразделения готовятся к разминированию

По его словам, к этим работам будут привлечены специализированные подразделения "Барс-Белгород" и "Орлан". Они будут отвечать за очистку от взрывоопасных предметов и обеспечение безопасности местного населения.

Подготовка к этой работе уже идет, подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на Аляске. Кремль уточнил точное время переговоров и назвал членов российской делегации.

Напомним, в преддверии встречи Дональд Трамп обсуждал в США возможные сценарии прекращения войны и условия потенциального мирного соглашения. В то же время, президент Украины предупредил, что российскому лидеру нельзя доверять, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал сам факт встречи уже значительной уступкой со стороны США.

