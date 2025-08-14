Завтра все завершится: губернатор Белгорода высказал мнение о возможном завершении войны
После завершения так называемой "СВО" в Белгородской области начнут работы по разминированию
Об этом сообщают в Рос-СМИ, передает RegioNews.
Губернатор Белгорода Вячеслав Гладков сообщил, что после завершения так называемой "СВО" в регионе начнется масштабная работа по разминированию территорий.
По его словам, к этим работам будут привлечены специализированные подразделения "Барс-Белгород" и "Орлан". Они будут отвечать за очистку от взрывоопасных предметов и обеспечение безопасности местного населения.
Подготовка к этой работе уже идет, подчеркнул губернатор.
