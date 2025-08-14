Фото: Фейсбук/Сергій Флеш

Противник почав використовувати безпілотники для доставки мін, що підвищує ризик важких поранень у зоні бойових дій

Про це повідомляє консультант у галузі військових радіотехнологій, технічний блогер Сергій "Флеш", передає RegioNews.

Противник почав тестувати FPV-дрони для скидання протипіхотних мін "Лепесток". Ця зброя призначена для ураження особового складу при наступанні.

Міни спрацьовують під ногами, завдаючи серйозних травм. Потенційні наслідки включають відрив стопи, пошкодження другої ноги, опіки та тимчасову втрату свідомості від ударної хвилі.

Фахівці відзначають, що використання таких дронів суттєво підвищує небезпеку для цивільних та військових у зоні потенційного ураження. Застосування протипіхотних мін підпадає під міжнародні обмеження, а вихід деяких країн з Конвенції про заборону таких мін створює додаткові ризики.

Раніше повідомлялося, Росія планує випробування нової міжконтинентальної крилатої ракети "Буревісник" з ядерною установкою. За даними The Barents Observer, тести плануються на архіпелазі Нова Земля.