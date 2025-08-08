09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
08 августа 2025, 14:07

Россия готовится к тестированию ядерной ракеты "Буревестник", - The Barents Observer

08 августа 2025, 14:07
Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой

Об этом сообщает The Barents Observer, передает RegioNews.

Вероятное место проведения тестов – архипелаг Новая Земля, а сами испытания могут начаться уже в ближайшие дни.

Свидетельством подготовки стали временные меры безопасности в регионе: воздушное пространство над Новой Землей было закрыто с 7 по 12 августа, а соответствующее предупреждение NOTAM действует с четверга до вечера вторника. Кроме того, с начала июля зафиксированы регулярные рейсы грузовых судов на архипелаг, что указывает на логистическую поддержку предстоящих испытаний.

На базе Рогачево замечены два самолета "Росатома", которые ранее использовались для обеспечения подобных ракетных тестов. Кроме того, часть грузовых судов находится у побережья в районе полигона Паньково, выполняя функции наблюдения и поддержки.

Эти меры свидетельствуют об активной фазе подготовки к тестированию новейшего ядерного оружия, что может оказать значительное влияние на стратегический баланс в регионе и мире.

Ранее сообщалось, США активизировали разворачивание ядерных подводных лодок из-за угроз со стороны России. Дональд Трамп заявил, что это решение было принято после публичных заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.

Нелегал из России более 10 лет жил на Ровенщине — теперь его принудительно выдворят
06 августа 2025, 10:57
В российских ударных дронах обнаружены индийские компоненты, - Ермак
05 августа 2025, 13:25
В Ровенской области обнаружили арсенал боеприпасов у 37-летнего местного жителя
05 августа 2025, 11:47
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Масштабная операция "Джентельмены": полиция уничтожила более 21 тысячи кустов конопли и мака
08 августа 2025, 14:34
На какую сумму компенсации абитуриенты могут рассчитывать при вступлении на контракт
08 августа 2025, 14:24
На Волыни толпа напала на авто ТЦК: один нападающий уже задержан
08 августа 2025, 13:57
В Днепре вандалы повредили мемориал жертвам нацизма
08 августа 2025, 13:50
Косил траву и подорвался на мине: несчастный случай на Харьковщине
08 августа 2025, 13:24
Руководители НАБУ и САП заявили о планах замены их на "зависимых руководителей"
08 августа 2025, 12:58
В Киеве прощаются с журналисткой Викторией Рощиной, погибшей в российском плену
08 августа 2025, 12:55
Харьковщина готовится к зиме вместе с международными партнерами
08 августа 2025, 12:42
В Донецкой области разоблачили адвоката, которая требовала $1500 за помощь в демобилизации военнослужащего
08 августа 2025, 12:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
