Об этом сообщает The Barents Observer, передает RegioNews.

Вероятное место проведения тестов – архипелаг Новая Земля, а сами испытания могут начаться уже в ближайшие дни.

Свидетельством подготовки стали временные меры безопасности в регионе: воздушное пространство над Новой Землей было закрыто с 7 по 12 августа, а соответствующее предупреждение NOTAM действует с четверга до вечера вторника. Кроме того, с начала июля зафиксированы регулярные рейсы грузовых судов на архипелаг, что указывает на логистическую поддержку предстоящих испытаний.

На базе Рогачево замечены два самолета "Росатома", которые ранее использовались для обеспечения подобных ракетных тестов. Кроме того, часть грузовых судов находится у побережья в районе полигона Паньково, выполняя функции наблюдения и поддержки.

Эти меры свидетельствуют об активной фазе подготовки к тестированию новейшего ядерного оружия, что может оказать значительное влияние на стратегический баланс в регионе и мире.

Ранее сообщалось, США активизировали разворачивание ядерных подводных лодок из-за угроз со стороны России. Дональд Трамп заявил, что это решение было принято после публичных заявлений заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.