Стали відомі деталі розмови Зеленського з Трампом та європейськими лідерами
Президент України Володимир Зеленський попередив президента США Дональда Трампа та європейських лідерів про блеф Путіна
Як передає RegioNews, про це глава української держави заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
"Звичайно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, що Путін блефує. Він намагається натиснути перед зустріччю на Алясці", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США Дональдом Трампом.
Раніше Зеленський відреагував на прорив росіян у Донецькій області і визнав, що найскладніша ситуація зараз саме на Донбасі.
