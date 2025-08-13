Стали відомі деталі розмови Зеленського з Трампом та європейськими лідерами

фото: Офіс Президента України

Як передає RegioNews, про це глава української держави заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

"Звичайно, ми обговорили сьогодні ситуацію на полі бою. Я сказав президенту США і всім нашим європейським колегам, що Путін блефує. Він намагається натиснути перед зустріччю на Алясці", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, європейські лідери разом із Зеленським сьогодні, 13 серпня, провели відеоконференцію з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше Зеленський відреагував на прорив росіян у Донецькій області і визнав, що найскладніша ситуація зараз саме на Донбасі.