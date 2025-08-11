ЄС намагається залучити Зеленського до переговорів Трампа і Путіна

фото: Офіс Президента України

У Євросоюзі хочуть, щоб президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.

Видання пише, що європейських лідерів на переговори Трампа з Путіним, швидше за все, не допустять.

Водночас глава дипломатії ЄС скликала міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на екстрені переговори. Туди також покликали главу МЗС України Андрія Сибігу.

"Наразі мета полягає в тому, щоб забезпечити українському президенту Володимиру Зеленському місце за столом переговорів на Алясці", - передає Politico.

Нагадаємо, у МЗС України виступили проти територіальних поступок РФ. Про це заявив міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.