19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 23:15

ЄС намагається залучити Зеленського до переговорів Трампа і Путіна

11 серпня 2025, 23:15
фото: Офіс Президента України
У Євросоюзі хочуть, щоб президент України Володимир Зеленський узяв участь у зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.

Видання пише, що європейських лідерів на переговори Трампа з Путіним, швидше за все, не допустять.

Водночас глава дипломатії ЄС скликала міністрів закордонних справ країн Євросоюзу на екстрені переговори. Туди також покликали главу МЗС України Андрія Сибігу.

"Наразі мета полягає в тому, щоб забезпечити українському президенту Володимиру Зеленському місце за столом переговорів на Алясці", - передає Politico.

Нагадаємо, у МЗС України виступили проти територіальних поступок РФ. Про це заявив міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС.

08 серпня 2025
07 серпня 2025
