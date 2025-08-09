16:09  09 августа
Stratus в Украине: где обнаружили новый вариант COVID-19
12:12  09 августа
Минобороны назвало случаи, когда забронированных могут направить на ВЛК
09:51  09 августа
В Прилуках 6-летняя девочка застряла в изгороди головой
09 августа 2025, 14:57

Украина ввела новые санкции против России: кого коснутся ограничения

09 августа 2025, 14:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел очередные персональные и секторальные санкции против России и компаний из других стран, сотрудничающих с Кремлем

Соответствующие документы были обнародованы на официальном сайте главы государства, информирует RegioNews.

Первый пакет санкций охватывает 18 физических и 17 юридических лиц, причастных к попыткам интеграции Запорожской атомной электростанции в энергосистему России и участию в захвате Чернобыльской АЭС. Среди них несколько предприятий государственной корпорации "Росатом".

Второй пакет синхронизирует украинские ограничения по санкциям западных партнеров. В него вошли 288 юридических лиц с юрисдикцией в РФ, ОАЭ, КНР, Турции, а также в Малайзии, Великобритании, Британских Виргинских островах, Сербии, Маршалловых и Сейшельских островах, Кыргызстане, Вьетнаме, Индии, Либерии, Казахстане, Люксембурге и Кипре.

Кроме того, под санкции попали 28 физических лиц, преимущественно граждане России, а также по одному Китаю, Латвии и Турции.

Санкции направлены на ограничение деятельности в энергетическом, горнодобывающем, металлургическом секторах и теневом флоте, поддерживающем агрессивную политику Кремля.

Напомним, в Украине с марта 2022 года закончилось действие санкций в отношении российских издательств. В Совете национальной безопасности и обороны отметили, что их вводить не планируют.

Ранее сообщалось, что Зеленский утвердил новые персональные санкции. Среди попавших под новые ограничения — бывшие народные депутаты Украины Геннадий Балашов и Наталья Королевская. Также в списке фигурирует российская журналистка Юлия Латынина.

