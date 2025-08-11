Фото: ОПУ

Поставки военной помощи Украине будут продолжаться независимо от результатов встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина 15 августа

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в эфире CBS News , передает RegioNews .

Он отметил, что на обязательстве НАТО "обеспечить, чтобы у Украины было все необходимое, чтобы оставаться в борьбе и быть в лучшем возможном положении", когда придет время для переговоров по прекращению огня или мирного соглашения.

О возможности начала этих переговоров, Рютте снова отметил, что встреча 15 августа – "это убеждение президента Трампа в серьезности Путина".

"Если нет, то на этом все остановится… Если он серьезно настроен, то с пятницы процесс продолжится – участие Украины, участие европейцев", – добавил генсек НАТО.

На вопрос, устраивает ли его исключение Украины из этих переговоров в пятницу, Рютте ответил, что когда речь идет об обсуждении территории, гарантиях безопасности, мирных переговоров и того, что будет дальше, "Украина должна быть – и будет привлечена".

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске.

Президент Зеленский прокомментировал предстоящую встречу Трампа и Путина, выразив свою позицию по поводу российской агрессии. Он подчеркнул веру в силу украинского народа и отметил неприемлемость награждать Россию за ее действия.

Лидеры нескольких европейских стран обнародовали совместное заявление по мирному урегулированию конфликта в Украине накануне запланированной встречи президентов США и РФ.