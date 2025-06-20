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20 июня 2025, 15:49

Планы по увольнению Шмыгаля остаются в силе, – нардеп

20 июня 2025, 15:49
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фото: из открытых источников
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Народный депутат Ярослав Железняк прокомментировал ситуацию о возможных кадровых изменениях в Кабинете Министров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграмм-канал нардепа.

По его словам, ничего не изменилось, и все планы по увольнению премьер-министра Дениса Шмыгаля и назначению на его место нового главы правительства остаются актуальными.

Кандидатом на должность премьера остается Юлия Свириденко.

Теоретической датой смены руководства правительства Железняк назвал 15 июля, однако подчеркнул, что эта дата может измениться.

Также депутат обратил внимание, что за эту неделю не были внесены изменения в статью 10 закона о военном положении, запрещающую увольнение премьер-министра.

"Это значит: что еще будут куда-то их вносить перед увольнением; просто проигнорируют норму и поставят под риск легитимность нового Правительства", - отметил Железняк.

В то же время, народный депутат Алексей Гончаренко также поделился некоторыми инсайдами.

По его словам, глава Министерства по делам ветеранов Наталья Калмыкова почти со 100% гарантией покинет свой пост. Одной из основных причин является обвинение в отсутствии результатов и проваленной коммуникации с ветеранами и военными.

Напомним, на этой неделе появилась информация, что в Офисе Президента решили перезагрузить Кабмин.

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