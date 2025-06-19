Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ

фото: Оперативное командование Юг

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Указ Президента №412/2025.

"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", — говорится в Указе.

Напомним, ранее Михаил Драпатый, который теперь стал командующим Объединенными силами ВСУ, подавал рапорт об увольнении с должности командующего Сухопутными войсками. Это произошло после трагедии на 239 полигоне, в результате которой погибли военные.