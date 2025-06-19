Зеленский назначил Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 19 июня, назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Указ Президента №412/2025.
"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины", — говорится в Указе.
Напомним, ранее Михаил Драпатый, который теперь стал командующим Объединенными силами ВСУ, подавал рапорт об увольнении с должности командующего Сухопутными войсками. Это произошло после трагедии на 239 полигоне, в результате которой погибли военные.
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