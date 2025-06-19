Фото: ОП

В издании Politico написали о том, что у главы Офиса президента Украины нет авторитета в США. Более того, он якобы раздражает американских чиновников

Об этом сообщает Politico, передает RegioNews.

Журналисты Politico после общения с неназванными источниками говорят, что глава Офиса президента Андрей Ермак раздражает администрацию Дональда Трампа.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Ермак регулярно посещает Вашингтон и выступает посредником в отношениях с президентом Украины. Однако многие в Вашингтоне считают Ермака неосведомленным в вопросах американской политики, резким и чрезмерно требовательным к американским чиновникам, а также неспособным ориентироваться во внутренних процессах вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме", - говорится в материале издания.

Также некоторые собеседники журналистов даже опасаются, что Ермак мог недостаточно точно доносить американскую позицию до Украины. Один из американских чиновников назвал Ермака "двухпартийным раздражителем".

При этом журналисты добавляют, что представители администрации Джо Байдена тоже были разочарованы Ермаком. Также вспоминают визит в США в начале июня. По словам американских чиновников, Ермак якобы прибыл без четкого плана. Тогда люди, с которыми он встречался, говорили, что они не поймут, почему он здесь.

Также другие источники говорят о том, что глава администрации Трампа Сьюзи Уайлз заставила Ермака ждать в Белом доме, после чего была упразднена встреча. При этом представители Джей Ди Венса, вице-президента США, вообще не отвечали на просьбу о встрече.

"Он считал, например, что соглашение о критически важных минералах было настолько важным для Трампа, что в обмен на нее Украина получит гарантии безопасности", - сказал второй инсайдер, назвав это абсурдом.

Также в материале говорится, что якобы Ермак обвинял американских чиновников (входящих в "команду Трампа"), что они российские агенты. Инсайдеры опасаются, что напряженность из-за действий Андрея Ермака может распространиться и взорвать позиции Киева в отношениях с США.

Справка. Андрей Ермак в политическую карьеру был кинопродюсером. В феврале 2020 года Владимир Зеленский назначил его руководителем Офиса президента. Ермак называл себя в должности "человеком, который должен обеспечить работу офиса так, чтобы Президент мог максимально реализовать задуманное".