Зеленский подписал указ об увольнении Костина
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Костина с должности генерального прокурора
Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Указ об увольнении датирован 31 октября.
Напомним, 29 октября Верховная Рада поддержала отставку генерального прокурора Андрея Костина. Он написал заявление об отставке на фоне скандала с фейковыми инвалидностями у сотрудников органов прокуратуры.
Верховная Рада поддержала отставку Андрея Костина с должности генпрокурораВсе новости »
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