Украина готова к 30-дневному прекращению огня с 12 мая

Такое заявление опубликовало МИД после разговора участников "коалиции желающих" с президентом США, передает RegioNews.

После встречи "Коалиции желающих" в Киеве все пять лидеров – Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер – провели конструктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу мирных усилий.

"Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море как минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника", – сообщил в соцсети Х глава МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, если Россия согласится, а эффективный мониторинг будет обеспечен, устойчивое перемирие и доверительные меры могут открыть путь к мирным переговорам.

Following Coalition of Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.



Украина и все они ready for full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m