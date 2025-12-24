Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области
Город Купянск находится под полным контролем украинских военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "ЧТО НА ФРОНТЕ?".
"Официально: Населенный пункт Купянск находится под нашим контролем, была проведена очень большая работа", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские военные зачищаются населенный пункт Купянск от врага. По словам военных, в городе остается еще десяток окупантов, которые не хотят сдаваться в плен.
Напомним, в середине декабря президент Владимир Зеленский приехал на Купянское направление , где шли тяжелые бои. Он поздравил украинских военных, участвующих в обороне города.
В Харьковской области усиливают логистические маршруты антидроновыми сетками
