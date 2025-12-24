Силы обороны отвоевали у РФ важный населенный пункт в Харьковской области

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "ЧТО НА ФРОНТЕ?".

"Официально: Населенный пункт Купянск находится под нашим контролем, была проведена очень большая работа", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные зачищаются населенный пункт Купянск от врага. По словам военных, в городе остается еще десяток окупантов, которые не хотят сдаваться в плен.

Напомним, в середине декабря президент Владимир Зеленский приехал на Купянское направление , где шли тяжелые бои. Он поздравил украинских военных, участвующих в обороне города.